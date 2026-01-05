05 Ocak
Derrick Jones Jr., MCL burkulması nedeniyle en az 6 hafta yok

Los Angeles Clippers forveti Derrick Jones Jr.'a, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre sağ dizinde Grade II MCL burkulması teşhisi kondu.

Jones, Kasım ayında yaşadığı benzer bir sakatlıktan döndükten sonra Clippers formasıyla yalnızca dört maça çıkabilmişti. Önceki sakatlığında da kendisine benzer bir iyileşme süresi biçilen Jones, 16 Kasım ile 28 Aralık tarihleri arasında 17 maç kaçırmıştı.

Bu sezon çıktığı 17 maçta kariyerinin en iyi skor ortalamasını yakalayan Jones, maç başına 10.4 sayı üretirken, yüzde 40 üçlük isabet oranıyla da kişisel rekoruna ulaştı. Ayrıca maç başına 1.1 blok ortalamasıyla kariyerinin en yüksek savunma katkısını veriyor.


The Athletic'ten Law Murray'nin (Twitter üzerinden) aktardığına göre Clippers'ın All-Star arasına kadar oynayacağı 20 maç bulunuyor ve bu iyileşme takvimi, Jones'un bu maçların tamamını kaçırabileceği anlamına geliyor. Clippers, Jones'un kadroda olmadığı dönemde 5 galibiyet – 12 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

