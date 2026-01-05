05 Ocak
Süper Lig takımlarından Can Keleş'e kanca!

Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Can Keleş için 3 Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Sezon başında Beşiktaş'tan geçici olarak kadroya katılan Can Keleş, yeşil-siyahlı formayla sınırlı süreler aldı.

Ligde toplam 14 karşılaşmada görev yapan ve bunların 5'ine ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki oyuncu, beklentilerin gerisinde kaldı. Buna rağmen Kayserispor, Kasımpaşa ve Konyaspor'un Can Keleş'i yakından takip ettiği ve şartları araştırdığı öğrenildi.

TEKNİK HEYET AYRILIĞA SICAK DEĞİL



Teknik direktör Selçuk İnan'ın, genç oyuncudan sezonun ikinci yarısında daha fazla katkı almayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu nedenle olası bir transfer ihtimaline olumlu yaklaşmadığı kulislerde konuşuluyor.

Kocaelispor cephesi, Can Keleş'in takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde birleşirken, sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (Özgür Kocaeli)

