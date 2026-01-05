05 Ocak
Alanyaspor'dan transfer harekatı!

Alanyaspor, 2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ligin ilk yarısında yaşanan performans dalgalanmalarının ardından Turuncu-Yeşilli yönetim, ikinci yarıya daha iddialı bir kadroyla girmek için düğmeye bastı.

Teknik direktör Joao Pereira'nın yönetime sunduğu detaylı analiz ve rapor doğrultusunda hareket eden Alanyaspor, özellikle takımın eksik görülen bölgelerine nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Yönetim, hem tecrübeli hem de takıma hızlı adapte olabilecek oyuncuları kadroya katarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ara transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Alanyaspor'da, transfer çalışmalarının büyük bir gizlilik içinde sürdüğü öğrenilirken, kulüp kurmaylarının ligin ikinci yarısında daha istikrarlı ve sonuç odaklı bir oyun ortaya koymayı amaçladığı ifade ediliyor.

Turuncu-Yeşilli ekip, yapılacak takviyelerle birlikte taraftarına umut veren bir çıkış yakalamayı ve sezonu hedeflenen noktada tamamlamayı planlıyor. (Lider Gazete)

