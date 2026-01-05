Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 6 Ocak Salı günü başlayacak.
Organizasyonda 6 Ocak Salı günü ve 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden oynanacak. Ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.
Dörtlü Final karşılaşmaları ise Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
6 Ocak Salı:
17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin
20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın
7 Ocak Çarşamba:
17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut
20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring