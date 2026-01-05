Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi!

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.





Portekizli teknik adamın görevdeki son maçı, Premier League'in 20. haftasında deplasmanda Leeds United ile alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 20 maç sonunda 6. sırada yer aldı.



KARAR YÖNETİMDEN ÇIKTI

Kulüp kaynaklarına göre ayrılık kararı; CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un da yer aldığı yönetim ekibi tarafından alındı. Kararın, kulüp içindeki ilişkilerin bozulması ve yaşanan fikir ayrılıklarının ardından verildiği belirtildi.Kasım 2024'te Sporting CP'den ayrılarak Manchester United ile sözleşme imzalayan Amorim'in kontratında indirimli fesih maddesi bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle İngiliz kulübünün, 2027'ye kadar olan sözleşme bedelini (opsiyonlu +1 yıl) ödemesi gerekecek.Ayrılığın ardından Manchester United'da geçici çözüm netleşti. Kulübün 18 Yaş Altı Takımı'nın başında bulunan Darren Fletcher'ın, geçici teknik direktör olarak görevi devralması bekleniyor. Fletcher'ın ilk maçının Burnley deplasmanı olabileceği, kalıcı teknik direktör atamasının ise yaz aylarına bırakılacağı aktarıldı.Portekizli teknik adam Manchester United'ın başında çıktığı 63 maçta 25 galibiyet, 23 mağlubiyet, 15 beraberlik yaşadı.