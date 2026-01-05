05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
0-017'
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Liam Rosenior için Chelsea mesajı!

Wayne Rooney, Chelsea'nin başına geçmeye hazırlanan Liam Rosenior ile ilgili konuştu. Rooney, İngiliz teknik adamın Chelsea için doğru tercih olduğu mesajını verdi.

calendar 05 Ocak 2026 17:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liam Rosenior için Chelsea mesajı!
Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktörlük koltuğunu Liam Rosenior'a emanet etmeye hazırlanıyor. Wayne Rooney, Chelsea'nin Liam Rosenior kararını değerlendirdi.

"FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Derby County döneminde Rosenior [Rosenior, teknik direktör Rooney'in yardımcısıydı.] ile birlikte çalışan Rooney, "Fırsatlarını iyi değerlendirdi ve umarım çabalarının karşılığını alır çünkü Liam benim şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri. Detaylara gösterdiği özen, günlük işlere yaklaşımı... O, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden." dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Sözlerine devam eden İngiliz eski yıldız, "Liam, benim için gerçekten çok önemliydi. Koçluk yetenekleri inanılmazdı. Ben ise daha çok menajerlik yapıyordum, oyuncularla ve diğer her şeyle ilgileniyordum. Bu açıdan ondan çok şey öğrendim ve genel olarak harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Aynı zamanda, yalnız bırakılması gereken bir yanı da var. Bu da önemli. Eğer Chelsea'nin başına geçerse, hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bu fırsatı bekliyordu. Eğer bu fırsatı değerlendirmezsen, bir daha asla değerlendiremezsin. Bence artık eğitimini tamamladı ve bu iş için gerekli çalışmaları yaptı. Bu yüzden bu işi yapabileceğinden hiç şüphesi yok. Umarım çok yakında onu Chelsea'nin teknik direktörü olarak göreceğiz." sözlerini sarf etti.

"BİZİM İÇİN YOLU AÇACAK"


Liam Rosenior'nin Chelsea'nin başına geçmesinin İngiliz antrenörler için de bir şans olduğunu söyleyen Rooney, "Bence bu, genç İngiliz teknik direktörler için de büyük bir fırsat. Büyük kulüplerde İngiliz teknik direktörleri pek sık görmüyoruz. O yüzden bizim için de yolu açacak." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
