Liam Rosenior için Chelsea mesajı!

Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktörlük koltuğunu Liam Rosenior'a emanet etmeye hazırlanıyor. Wayne Rooney, Chelsea'nin Liam Rosenior kararını değerlendirdi.
"FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ"
Derby County döneminde Rosenior [Rosenior, teknik direktör Rooney'in yardımcısıydı.] ile birlikte çalışan Rooney, "Fırsatlarını iyi değerlendirdi ve umarım çabalarının karşılığını alır çünkü Liam benim şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri. Detaylara gösterdiği özen, günlük işlere yaklaşımı... O, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden." dedi.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Sözlerine devam eden İngiliz eski yıldız, "Liam, benim için gerçekten çok önemliydi. Koçluk yetenekleri inanılmazdı. Ben ise daha çok menajerlik yapıyordum, oyuncularla ve diğer her şeyle ilgileniyordum. Bu açıdan ondan çok şey öğrendim ve genel olarak harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Aynı zamanda, yalnız bırakılması gereken bir yanı da var. Bu da önemli. Eğer Chelsea'nin başına geçerse, hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bu fırsatı bekliyordu. Eğer bu fırsatı değerlendirmezsen, bir daha asla değerlendiremezsin. Bence artık eğitimini tamamladı ve bu iş için gerekli çalışmaları yaptı. Bu yüzden bu işi yapabileceğinden hiç şüphesi yok. Umarım çok yakında onu Chelsea'nin teknik direktörü olarak göreceğiz." sözlerini sarf etti.
"BİZİM İÇİN YOLU AÇACAK"
Liam Rosenior'nin Chelsea'nin başına geçmesinin İngiliz antrenörler için de bir şans olduğunu söyleyen Rooney, "Bence bu, genç İngiliz teknik direktörler için de büyük bir fırsat. Büyük kulüplerde İngiliz teknik direktörleri pek sık görmüyoruz. O yüzden bizim için de yolu açacak." diye konuştu.
"FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ"
Derby County döneminde Rosenior [Rosenior, teknik direktör Rooney'in yardımcısıydı.] ile birlikte çalışan Rooney, "Fırsatlarını iyi değerlendirdi ve umarım çabalarının karşılığını alır çünkü Liam benim şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri. Detaylara gösterdiği özen, günlük işlere yaklaşımı... O, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden." dedi.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Sözlerine devam eden İngiliz eski yıldız, "Liam, benim için gerçekten çok önemliydi. Koçluk yetenekleri inanılmazdı. Ben ise daha çok menajerlik yapıyordum, oyuncularla ve diğer her şeyle ilgileniyordum. Bu açıdan ondan çok şey öğrendim ve genel olarak harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Aynı zamanda, yalnız bırakılması gereken bir yanı da var. Bu da önemli. Eğer Chelsea'nin başına geçerse, hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bu fırsatı bekliyordu. Eğer bu fırsatı değerlendirmezsen, bir daha asla değerlendiremezsin. Bence artık eğitimini tamamladı ve bu iş için gerekli çalışmaları yaptı. Bu yüzden bu işi yapabileceğinden hiç şüphesi yok. Umarım çok yakında onu Chelsea'nin teknik direktörü olarak göreceğiz." sözlerini sarf etti.
"BİZİM İÇİN YOLU AÇACAK"
Liam Rosenior'nin Chelsea'nin başına geçmesinin İngiliz antrenörler için de bir şans olduğunu söyleyen Rooney, "Bence bu, genç İngiliz teknik direktörler için de büyük bir fırsat. Büyük kulüplerde İngiliz teknik direktörleri pek sık görmüyoruz. O yüzden bizim için de yolu açacak." diye konuştu.