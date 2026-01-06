Beşiktaş'ın transfer listesindeki isim kıymete bindi!

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Filip Jörgensen, önceki gün Manchester City karşısında sergilediği performansla beğeni topladı. 23 yaşındaki kaleci, karşılaşmada yaptığı iki kritik kurtarışla ön plana çıktı.



CHELSEA BEKLEME KARARI ALDI



Jörgensen'in bu performansı sonrası transferde dengelerin değiştiği ifade edilirken, İngiliz ekibinin oyuncuyla ilgili kararını şimdilik beklemeye aldığı belirtildi.



Teknik direktör Enzo Maresca ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni menajerini açıklamayan kulübün, kaleci konusunda net adım atmadan önce teknik yapılanmayı tamamlamak istediği kaydedildi.



