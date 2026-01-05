Süleyman Hurma'dan transfer açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Cenk Tosun'a yapılan teklifi, Necip Uysal'ın yanıtını ve Türk futbolundaki "transfer çılgınlığı" hakkındaki sert eleştirilerini paylaştı.Radyospor'da konuşan Süleyman Hurma, "Cenk Tosun'u çok uzun yıllardır tanırım, kardeşim gibidir. Kendisine teklif yaptık. Babasıyla yaptığımız görüşmede bir sakatlığı olduğunu ve süreci takip ettiklerini söylediler. Cenk gibi bir ismin formamızı giymesi bizi çok mutlu eder." dedi.Beşiktaş'ın sembol ismi Necip Uysal ile de görüştüğünü belirten Hurma, aldığı yanıtı takdirle karşıladı:"Necip Türk futbolunun en değerli karakterlerinden biri. Ona teklifimi ulaştırdım ancak kendisi futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi. Bir abisi olarak bu onurlu duruşunu takdir ettim."ürk kulüplerinin ekonomik yönetimini sert bir dille eleştiren Hurma, transfer piyasasındaki dengesizliğe dikkat çekti:"Türkiye'deki transfer çılgınlığını bir türlü aşamıyoruz. 200 bin Euro etmeyen oyunculara neden 1 milyon Euro verirler, anlamıyorum. 3 milyar borç açıklayan bir kulüp nasıl hâlâ transfer yapar? FIFA'dan sürekli yasak alıyorlar, vergi borçları var ama inanılmaz paralar teklif etmeye devam ediyorlar. Kalitesi 10 lira olan oyuncuya 100 lira veriliyor. Mali disiplinin olmadığı hiçbir iş başarıya gitmez."Karagümrük taraftarına stadyum ve Avrupa sözü veren Hurma, müjdeyi paylaştı:"Vefa Stadı'nın inşaatı başladı. 8 yıldır tarafsız sahalarda oynuyoruz, bu büyük bir dezavantajdı. Taraftarımıza sözüm var; bu stadımız bittiğinde bu takım Avrupa kupalarında oynayacak ve o semtin içinde bu maçı hep birlikte seyredeceğiz."