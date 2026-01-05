05 Ocak
Sadettin Saran: "Hedefimiz kazanmak"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini söyledi. Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk." dedi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran: 'Hedefimiz kazanmak'
Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için Adana'da kamp yapacağı otele geldi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, burada açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk." diye konuştu.

Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana'nın insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz." sözlerini sarf etti.

Takımın motivasyonuna dair soruya cevap veren Fenerbahçe Başkanı Saran, "Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm." yanıtını verdi.

