06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan gençlere jest!

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürderen Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Salih Uçan, genç futbolculara jest yaptı.

calendar 06 Ocak 2026 09:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan gençlere jest!
Beşiktaş, Antalya kampına U19'dan A Takım'a dahil etiği gençleri de götürdü. 

Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce deneyim elde edenlerin dışında ilk kamp heyecanını gençlerin de yaşamasını istedi.

KRAMPON HEDİYE ETTİ

Salih Uçan altyapıdan gelen oyunculara anlamlı bir jest yaptı. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Salih, akademinin gelecek vadeden genç futbolcularına krampon hediye etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
