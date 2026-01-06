Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan gençlere jest!

Beşiktaş, Antalya kampına U19'dan A Takım'a dahil etiği gençleri de götürdü.



Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce deneyim elde edenlerin dışında ilk kamp heyecanını gençlerin de yaşamasını istedi.



KRAMPON HEDİYE ETTİ



Salih Uçan altyapıdan gelen oyunculara anlamlı bir jest yaptı. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Salih, akademinin gelecek vadeden genç futbolcularına krampon hediye etti.



