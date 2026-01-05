05 Ocak
Beşiktaş'ta alternatif aday: Rui Silva

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan 31 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Silva ile ilgileniyor.

05 Ocak 2026 19:20
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Beşiktaş, bu doğrultuda Chelsea'den Filip Jörgensen ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı kaleci için girişimlerine devam ediyor.

ALTERNATİF BELİRLENDİ

Beşiktaş, Jörgensen'de olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşın 23 yaşındaki futbolcunun alternatifini de belirledi.

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ


Siyah-beyazlılar, Jörgensen'in alternatifi olarak Sporting Lizbon'dan 31 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Silva'yı da transfer listesine ekledi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rui Silva'nın, Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Rui Silva, bu sezon Sporting Lizbon'da 21 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda kalesinde 16 gol gören Portekizli eldiven, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
