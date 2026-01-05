Wagner Pina: 'Fırsatları değerlendiremedik'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra açıklamalarda bulundu.
Wagner Pina'nın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Yediğimiz ilk iki gole kadar iyi oynuyorduk, dengemizi kaybettik. İkinci yarı iyi başladık, fırsatları değerlendirebilsek, farklı olabilirdi. Galatasaray ise fırsatları değerlendirdi."
