Fenerbahçe, Mert Günok ile anlaştı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Necip Uysal ve Mert Günok'u kadro dışı bıraktı. Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından altyapısından yetişen kaleci Mert Günok için harekete geçti.
FENERBAHÇE ANLAŞTI
36 yaşındaki Mert Günok ve menajeriyle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu görüşmelerde transfer için anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Mert Günok ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 36 yaşındaki deneyimli kalecinin sözleşmesinde belirli maç sayısına göre uzatma opsiyonu da yer alacak.
10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe'nin Mert Günok transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Mert Günok, 2015 yılında takımdan ayrılmıştı. Milli file bekçisi, transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte 10 yıl sonra altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönecek.
