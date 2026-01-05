05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
4-0
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
1-154'
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
0-267'
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Fenerbahçe, Mert Günok ile anlaştı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski oyuncusu Mert Günok ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Mert Günok ile anlaştı!
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Necip Uysal ve Mert Günok'u kadro dışı bıraktı. Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından altyapısından yetişen kaleci Mert Günok için harekete geçti.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

36 yaşındaki Mert Günok ve menajeriyle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu görüşmelerde transfer için anlaşma sağladı.


Fenerbahçe, Mert Günok ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 36 yaşındaki deneyimli kalecinin sözleşmesinde belirli maç sayısına göre uzatma opsiyonu da yer alacak.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe'nin Mert Günok transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Mert Günok, 2015 yılında takımdan ayrılmıştı. Milli file bekçisi, transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte 10 yıl sonra altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
