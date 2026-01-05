Fenerbahçe ve Samsunspor'dan ortak basın toplantısı

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak maç öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak."

Domenico Tedesco: "İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız."

- Sezon ortasında Fenerbahçe'nin kupa hasretini sonlandırmak, sezonun kalanı için bir kırılma olur mu? Yoksa Süper Kupa'ya sadece Süper Kupa olarak mı bakıyorsunuz? Domenico Tedesco: "Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

- Musaba'ya Samsunspor maçında ne kadar forma vermeyi düşünüyor? Domenico Tedesco: "Bunu göreceğiz. Bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını."

Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar: "Maçla ilgili düşüncem, çok zorlu bir maç olacak. Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaştık ve sıkıntı yaşadık. İyi ve organize bir takım. Zorlu geçecek. Ama bizler de iyi durumdayız. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak."

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

- Süper Kupa formatı için görüşünüzü ve Musaba transferi için görüşünüzü merak ediyoruz... Thomas Reis: "İkinci sorunuza cevap vererek başlamak istiyorum.... Musaba, artık Samsunspor'un oyuncusu değil. Yorum yapmam doğru olmaz. Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır." Thomas Reis: "Ligde yenilmeyen tek takım Fenerbahçe. Çok iyi performans gösterdiler diğer kulvarlarda da. İyi ve zorlu bir maç olacaktır. Bu tür kulvarlarda, kupaya uzanmak daha kolay gözükebilir ama iki maç var oynamamız gereken. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

Thomas Reis: "Tedesco gibi cevap vereyim. Henüz kararlaştırmadım. Muhtemelen bu akşam kadrolarımızı netleştiririz. Thomas Reis: "Bahaneleri sevmem, ağlamayı sevmem. Birçok sakat oyuncumuzu olması diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Sadece Coulibaly değil, Emre Kılınç da sakatlandı. Bizim adımıza zor bir durum." Thomas Reis: "Yarınki maçta da çok güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü şartlar ne olursa olsun ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yarın da bunu yapmaya çalışacaklardır."

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru: "Burada bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz, oyuncularımız var. Ama ne olursa olsun, buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmak için buradayız."