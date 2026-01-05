05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
4-0
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
1-154'
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
0-267'
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Mauro Icardi için sözleşme yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi biten Mauro Icardi için, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken kararımızı veririz." dedi.

Mauro Icardi için sözleşme yanıtı!
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Arjantinli yıldız, son olarak Süper Kupa'da oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da forma giydi ve ağları havalandırmayı başardı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Icardi'nin sözleşmesi için gelen soruya da cevap verdi.


Galatasaray Başkanı Özbek, "Icardi, bizim ikon futbolcumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusu. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken kararımızı veririz. Bizim için önemli bir futbolcu. Bir nesli Galatasaraylı yapmıştır. Yönetim olarak farkındayız ve ona göre kararımızı alacağız." diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 32 yaşındaki Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
