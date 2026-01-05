Mauro Icardi için sözleşme yanıtı!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Arjantinli yıldız, son olarak Süper Kupa'da oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da forma giydi ve ağları havalandırmayı başardı.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Icardi'nin sözleşmesi için gelen soruya da cevap verdi.
Galatasaray Başkanı Özbek, "Icardi, bizim ikon futbolcumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusu. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken kararımızı veririz. Bizim için önemli bir futbolcu. Bir nesli Galatasaraylı yapmıştır. Yönetim olarak farkındayız ve ona göre kararımızı alacağız." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 32 yaşındaki Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.
