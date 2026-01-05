05 Ocak
U18 Milli Takım, Kosova'ya set vermedi

Voleybolda 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Kosova'yı 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

calendar 05 Ocak 2026 20:35
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
U18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.

Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
