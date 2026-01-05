U18 Milli Takım, Kosova'ya set vermedi

U18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.



Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.



Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.



