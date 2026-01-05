Haber Tarihi: 05 Ocak 2026 12:24 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 12:24

Uzak Şehir Bugün Bu Akşam Var mı? 5 Ocak 2026 | Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir bu akşam var mı? 5 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı ve Uzak Şehir 44. bölüm ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara kısa bir ara vermişti. Mardin'de devam eden çekimlerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesi ve oyuncuların bölgede mahsur kalması gibi iddialar sonrası izleyiciler, "Uzak Şehir bugün var mı?" sorusuna kilitlendi. Kanal D'nin yayımladığı 5 Ocak 2026 tarihli yayın akışıyla birlikte, Alya ve Cihan'ın sarsıcı hikayesinin ne zaman devam edeceği netlik kazandı.
UZAK ŞEHİR BUGÜN YAYINLANACAK MI? (5 OCAK PAZARTESİ)
Müjdeli haber geldi; Uzak Şehir bugün yeni bölümüyle ekrana dönüyor. Dizinin 2 haftalık bir ara vereceği konuşulsa da, seyirciden gelen yoğun talep üzerine yayın tarihi erkene çekildi. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Uzak Şehir'in heyecanla beklenen 44. bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölüm fragmanında; Alya ve Cihan arasındaki aşkın filizlenmeye başladığı ancak konaktaki gerilimin tırmandığı görülüyor. "Senin elinden zehir olsa yerim" diyen Cihan'ın hamleleri ve bebekle ilgili yaşanan şok edici gelişmeler, bu akşamki bölüme damga vuracak.

5 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
Bugün Kanal D ekranlarında yer alan programların mesai düzeni şu şekildedir:

14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Uzak Şehir (44. Bölüm - Yeni)


23:45 Güller ve Günahlar (Tekrar)

Uzak Şehir dizisi, 5 Ocak akşamı saat 20.00'de özetsiz veya kısa özetli yeni bölümüyle hayranlarının karşısında olacak.
