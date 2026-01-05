05 Ocak
Yunus Akgün'den Leroy Sane'ye büyük övgü

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Süper Kupa'daki Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 05 Ocak 2026 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den Leroy Sane'ye büyük övgü
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Süper Kupa'da Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Takımı kutlarım. Taraftara teşekkür ederim. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Onlar da zor bir süreçten geçiyor, onları büyük camia ve üstesinden geçeceklerdir." dedi.

Yunus Akgün, Leroy Sane'nin kendisine asistiyle ilgili, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu, yükselen bir performansı var. Sahada bize çok katkı sağlıyor. Onunla iyi anlaşıyorum ve beni de motive ediyor. Böyle devam ederiz inşallah." diye konuştu.

Yunus Akgün, "Cumartesi günü final maçına çıkacağız. Galatasaray olarak bu kupayı almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
