Fedakar Lemina sahada!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Gabon Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan çıkamamasının ardından Türkiye'ye dönen Mario Lemina, ayağının tozuyla maç kadrosunda yer aldı.
Kupa dönüşü dinlenmeden takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, maça yedekte başladı ve 75. dakikada oyuna dahil oldu.
