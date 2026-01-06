06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Beşiktaş'ın yeni sol bek hedefi: Nuno Tavares

Beşiktaş'ta Jaouen Hadjam'ın sakatlığı planları değiştirirken, siyah-beyazlılar sol bek için Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine aldı.

calendar 06 Ocak 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni sol bek hedefi: Nuno Tavares
Beşiktaş, sol bek konusunda Jaouen Hadjam ile bir süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda ayağından sakatlık yaşadı. Hadjam ile ilgili alınan bilgilere göre sakatlığı 1.5-2 ay kadar sürecek. Bu durum Beşiktaş'ın hedeflerini değiştirdi. 

SOUZA'DAN OLUMLU BİLGİ GELDİ ANCAK...

Vasco da Gama'dan Lucas Piton içinse sağlık raporları alındı ve inceleniyor. 25 yaşındaki bek, 1 ay süren diz sakatlığını atlattı, antrenmanlara başladı. Piton için Vasco da Gama'da da oynayan Josef de Souza'dan bilgi alındı. Souza olumlu referanslar verdi ancak soru işaretleri kalkmadı. 



YENİ HEDEF TAVARES

Siyah-beyazlılar, takımın seviyesini artıracak en iyi seçeneği arıyor. Bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibiyle görüşmeyi gerçekleştirdi.

"ÖNCE YERİNİ DOLDURMAMIZ GEREKİYOR"

Lazio'nun yazın 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, sadece 10 müsabakada 533 dakika sahada kaldı. Son 4 maçta hiç süre bulamayan Tavares için Lazio yeşil ışık yaktı. Ancak İtalyan kulübü, "Önce yerini doldurmamız gerekiyor" dedi. Siyah beyazlılar şimdi Lazio'nun hamlesini bekliyor. 

 
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
