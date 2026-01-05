Haber Tarihi: 05 Ocak 2026 12:26 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 12:26

Altın Artacak mı, Düşer mi? 5 Ocak 2026 Gram, Çeyrek Altın Fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatları. Uzmanların altın artacak mı, düşer mi sorularına dair kritik yorumları.

Altın Artacak mı, Düşer mi? 5 Ocak 2026 Gram, Çeyrek Altın Fiyatları
Piyasalar 2026 yılının ilk haftasına büyük bir hareketlilikle başladı. Özellikle ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakaladığına dair haberlerin ardından artan jeopolitik riskler, ons altını 4.420 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. İç piyasada ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın 6.100 TL barajını aşarak rekor tazeledi. Yatırımcılar "Altın yükselişine devam edecek mi?" sorusuna yanıt ararken, dev bankalar ve yerli uzmanlar 2026 yılı için rotayı belirledi.
5 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (CANLI)
Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: 6.117 TL (Alış) / 6.119 TL (Satış)
Çeyrek Altın: 9.790 TL (Alış) / 10.005 TL (Satış)
Yarım Altın: 19.517 TL (Alış) / 20.010 TL (Satış)
Cumhuriyet Altını: 39.161 TL (Alış) / 39.901 TL (Satış)
Ons Altın: 4.400 $(Alış) / 4.421$ (Satış)

UZMAN YORUMLARI: ALTIN ARTACAK MI, DÜŞER Mİ?
Altın ve para piyasaları uzmanları, 2026 yılının ilk yarısında yükseliş trendinin korunacağını öngörüyor. İşte öne çıkan tahminler:

Jeopolitik Risk Faktörü: Uzmanlar, Venezuela ve Orta Doğu eksenli gerilimlerin altını desteklediğini, küresel belirsizlikler sürdüğü sürece düşüşün kalıcı olmayacağını belirtiyor.

Dev Bankaların Hedefleri: Goldman Sachs ve UBS gibi kuruluşlar, 2026 yılı için ons altın hedeflerini 4.800 - 5.000 dolar bandına yukarı yönlü revize etti. Bu durum, gram altının iç piyasada daha da değerlenebileceğine işaret ediyor.

Yılın İlk Yarısı Vurgusu: Yerli analistler, gram altının 2026 ortalarına kadar 7.500 - 8.000 TL seviyelerini görebileceğini, ancak yılın ikinci yarısında daha durağan bir seyir izlenebileceğini tahmin ediyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?
Analistler, mevcut seviyelerin "zirve" gibi görünmesine rağmen, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için altının portföylerde korunması gereken bir varlık olduğunu vurguluyor. Kısa vadeli geri çekilmelerin ise "alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
