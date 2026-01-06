06 Ocak
Trabzonspor'da hedefte Onana var!

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, son haftalarda yediği goller ve Galatasaray'a 4-1 kaybedilen Süper Kupa yarı finalindeki performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

calendar 06 Ocak 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de ilk yarının son iki haftasında takımda en çok eleştirilen isimlerden biri olan Trabzonspor'un kalecisi Onana, dün de hiç gününde değildi!

Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 4 gol birden yiyen Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray karşısında da ağlarını 4 kez düşürünce taraftarlarını kızdırdı.

Bordo-mavili futbolseverler, sosyal medyada 29 yaşındaki eldivene performansından dolayı tepki gösterdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
