İlkay Gündoğan, eski günlerini hatırlattı!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan, Trabzonspor karşısında eski günlerini anımsatan bir performans ortaya koydu.
Oyunu genişleterek arkadaşlarına alanlar yaratan İlkay Gündoğan, yüksek isabetli pas yüzdesiyle de topun Galatasaray'da kalmasını sağladı.
61. dakikada yerini Torreira'ya bırakan 35 yaşındaki futbolcu, takıma sağladığı katkıyla alkış aldı.
