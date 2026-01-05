05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Karşıyaka, Adem için Fenerbahçe'yi bekliyor

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe haftaya İzmir'e çıkarmaya hazırlanırken, transferde son kararı yeşil-kırmızılı yönetim verecek.

05 Ocak 2026 16:22
Haber: DHA - AA
Karşıyaka, Adem için Fenerbahçe'yi bekliyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, geçen cuma günü Trabzonspor yönetimiyle masaya oturduğu genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un transferi için haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.

Oyun tarzı Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'e benzetilen Adem'i daha önce takibe alan sarı-lacivertliler, haftaya transfer görüşmeleri yapmak için İzmir'e gelecek.

Başkan Aygün Cicibaş ve Eski Başkan Azat Yeşil, Fenerbahçe'nin de resmi teklifini gördükten sonra transferle ilgili karar verecek. Süper Lig devlerini peşine takan sağ kanat oyuncusunun transferinde aceleci davranmayacak Karşıyaka, 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak Adem'in milli takımdaki performansını da bekliyor. 

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Karşıyaka'nın genç oyuncusu, çarşamba günü ay-yıldızlıların kampına katılacak.

Adem bu nedenle ligde pazar günü oynanacak Afyonspor deplasmanında forma giymeyecek. Karşıyaka, altyapıdan profesyonel olur olmaz ilk 11'de oynadığı 5 maçta 1 gol, 2 asistle görev yapan, 1 ay içinde tüm futbol kamuoyunda konuşulmaya başlayan genç futbolcunun transferle ilgili süreçten minimum etkilenmesi için de çaba gösteriyor.

Kaf-Kaf, Adem satılsa bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe daha önce Gençlerbirliği altyapısından aldığı Arda Güler'i 2023 yılında 20+10 milyon Euro bonservisle dünya devi Real Madrid'e satmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
