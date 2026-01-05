05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
2-035'
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Mısır, uzatmalarda çeyrek finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, normal süresi 1-1 biten maçta Benin'i uzatmalarda 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 05 Ocak 2026 21:44
Haber: Sporx.com
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, Benin ile karşı karşıya geldi. Mısır, Benin karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle Benin karşısında 1-0 öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile 1-1'i buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Mısır, uzatmalara giden maçta 97. dakikada Yasser Ibrahim ile 2-1 öne geçti. Mısır, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha bularak Benin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Benin, turnuvaya veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
