Göztepe, ikinci yarıya iki maçla hazırlanacak

Göztepe, ligde ikinci yarı öncesi iki hazırlık maçı oynayacak.

Göztepe, ikinci yarıya iki maçla hazırlanacak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 2 hazırlık maçı yapacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların yarın saat 16.00'da Söke 1970 SK ile 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de ise Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Söke 1970 SK ile oynanacak karşılaşmanın taraftarlara kapalı, CSKA 1948 ile oynanacak müsabakanın ise taraftarlara açık olacağı bildirildi.


Karşılaşmaya ilişkin bilet bilgilerinin daha sonra kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.

