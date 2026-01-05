05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
0-016'
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Manuel Neuer'den yeni sözleşme yanıtı

Bayern Münih'in deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, yeni sözleşme ihtimali için konuştu.

calendar 05 Ocak 2026 18:26
Haber: Sporx.com dış haberler
Manuel Neuer'den yeni sözleşme yanıtı
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, yeni sözleşme ihtimali hakkında açıklama yaptı.

Deneyimli file bekçisi, "Bu konuda olumlu düşünüyorum. Ancak şimdilik önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini beklemek gerekiyor. İyi performanslar sergilemeye çalışacağım. Ardından mart veya nisan ayının sonunda bir karar verilecek." dedi.

Alman file bekçisi, "O zamana kadar maç maç nasıl oynadığımı ve vücudumun nasıl hissettiğini göreceğiz. Ayrıca 40 yaşına gireceğim. Bu yüzden devam edip etmemek için tam bir inançla karar verip veremeyeceğime bakmamız gerekecek." sözlerini sarf etti.


2011 yılından bu yana Bayern Münih'in kalesini koruyan Neuer'in, Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

