Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi attı.
Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.
Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya gelecek ve kazanan finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.
EREN ELMALI GERİ DÖNDÜ
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.
Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.
UĞURCAN ÇAKIR, 3 MAÇ SONRA KALEDE
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.
İLK KEZ KADROYA GİRDİ
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı.
Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Turkcell Süper Kupa'daki yarı final öncesi tribünler boş kaldı.
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadı'ndaki dev müsabakada tribünleri dolduramadı.
FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.
Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.
TEMPOLU BAŞLANGIÇ
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele tempolu başladı. Özellikle Galatasaray, mücadelenin ilk dakikalarında rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL
Trabzonspor'un 5. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol iptal oldu. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Augusto, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu gol, yardımcı hakemin bayrağının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen onayın ardından oyun yeniden başladı.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında etkili oldu. Sağdan ceza sahasına giren Leroy Sane'nin ortasında top kaleci Andre Onana'dan sekti. Gabriel Sara, bu topu tamamlamak istedi ancak kafa vuruşu etkisiz kaldı ve top kaleci Onana'da kaldı.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray'ın ardından bu kez 11. dakikada Trabzonspor etkili oldu. Sağdan Zubkov'un ortasında top arka direkteki Olaigbe'ye geldi. Olaigbe'nin ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
BARIŞ ALPER YILMAZ ATAMADI!
Galatasaray, 19. dakikada Barış Alper Yılmaz ile net fırsattan yararlanamadı. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan milli futbolcu, kaleci Onana ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
SALLAI, ONANA'YI GEÇEMEDİ
Galatasaray'da Roland Sallai, 25. dakikada sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahası dışından şansını denedi. Trabzonspor kalecisi Andre Onana, bu şutta gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Trabzonspor karşısında 38. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada Roland Sallai, Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Sağdan sıfıra inen Macar futbolcunun ortasında arka direkte boş durumda kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı. Barış Alper, Galatasaray'ın 2026 yılındaki ilk golünü attı.
DEVRE BİTMEDEN 2 OLDU!
Galatasaray, ilk yarı bitmeden Trabzonspor karşısında ikinci golü buldu. 45+2. dakikada gelişen hızlı atakta sağ kanatta topla buluşan Yunus, ters kanattaki Mauro Icardi'yi gördü. Icardi, soldan bindiren Eren Elmalı'yı gördü. Eren Elmalı'nın bekletmeden yaptığı vuruş ağlara gitti ve Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Eren, attığı golün ardından teknik direktörü Okan Buruk'a koştu.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
TRABZONSPOR KALESİNDE İLGİNÇ AN!
Karşılaşmanın 48. dakikasında Trabzonspor kalesinde ilginç bir an yaşandı. Onana ve Serdar'ın anlaşmazlığı sonrasında araya giren Barış Alper, kafa vuruşuyla golü bulmak istedi. Andre Onana, geriye doğru koşarak golü engelledi. Direğe de çarpan top, ağlarla buluşmadı. Onana, bu pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 55. dakikada Felipe Augusto ile golü buldu ve durum 2-1'e geldi. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Olaigbe'nin ortasında kale ağzında boşta kalan Augusto, durumu 2-1 yapan golü attı.
TRABZONSPOR İNANILMAZ KAÇIRDI!
Trabzonspor, 63. dakikada gole çok yaklaştı. Felipe Augusto sağ kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkteki Olaigbe, boş kalmasına rağmen dar açıdan topu auta attı.
GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL
Galatasaray, 64. dakikada Yunus Akgün ile durumu 3-1'e getirdi. Rakiplerinden sıyrılan ve topla birlikte ceza sahasına giren Leroy Sane, Yunus Akgün'ü gördü. Milli futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.
MAURO ICARDI DE SAHNE ALDI
Galatasaray, 81. dakikada Mauro Icardi ile dördüncü golü buldu. Bu dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında rakibinden kurtulan ve boşta kalan Mauro Icardi, Galatasaray'ın dördüncü golünü attı.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.
19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0
45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.
45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi attı.
Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.
Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya gelecek ve kazanan finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.
EREN ELMALI GERİ DÖNDÜ
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.
Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.
UĞURCAN ÇAKIR, 3 MAÇ SONRA KALEDE
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.
İLK KEZ KADROYA GİRDİ
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı.
Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Turkcell Süper Kupa'daki yarı final öncesi tribünler boş kaldı.
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadı'ndaki dev müsabakada tribünleri dolduramadı.
FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.
Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.
TEMPOLU BAŞLANGIÇ
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele tempolu başladı. Özellikle Galatasaray, mücadelenin ilk dakikalarında rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL
Trabzonspor'un 5. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol iptal oldu. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Augusto, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu gol, yardımcı hakemin bayrağının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen onayın ardından oyun yeniden başladı.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında etkili oldu. Sağdan ceza sahasına giren Leroy Sane'nin ortasında top kaleci Andre Onana'dan sekti. Gabriel Sara, bu topu tamamlamak istedi ancak kafa vuruşu etkisiz kaldı ve top kaleci Onana'da kaldı.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray'ın ardından bu kez 11. dakikada Trabzonspor etkili oldu. Sağdan Zubkov'un ortasında top arka direkteki Olaigbe'ye geldi. Olaigbe'nin ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
BARIŞ ALPER YILMAZ ATAMADI!
Galatasaray, 19. dakikada Barış Alper Yılmaz ile net fırsattan yararlanamadı. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan milli futbolcu, kaleci Onana ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
SALLAI, ONANA'YI GEÇEMEDİ
Galatasaray'da Roland Sallai, 25. dakikada sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahası dışından şansını denedi. Trabzonspor kalecisi Andre Onana, bu şutta gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Trabzonspor karşısında 38. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada Roland Sallai, Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Sağdan sıfıra inen Macar futbolcunun ortasında arka direkte boş durumda kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı. Barış Alper, Galatasaray'ın 2026 yılındaki ilk golünü attı.
DEVRE BİTMEDEN 2 OLDU!
Galatasaray, ilk yarı bitmeden Trabzonspor karşısında ikinci golü buldu. 45+2. dakikada gelişen hızlı atakta sağ kanatta topla buluşan Yunus, ters kanattaki Mauro Icardi'yi gördü. Icardi, soldan bindiren Eren Elmalı'yı gördü. Eren Elmalı'nın bekletmeden yaptığı vuruş ağlara gitti ve Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Eren, attığı golün ardından teknik direktörü Okan Buruk'a koştu.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
TRABZONSPOR KALESİNDE İLGİNÇ AN!
Karşılaşmanın 48. dakikasında Trabzonspor kalesinde ilginç bir an yaşandı. Onana ve Serdar'ın anlaşmazlığı sonrasında araya giren Barış Alper, kafa vuruşuyla golü bulmak istedi. Andre Onana, geriye doğru koşarak golü engelledi. Direğe de çarpan top, ağlarla buluşmadı. Onana, bu pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 55. dakikada Felipe Augusto ile golü buldu ve durum 2-1'e geldi. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Olaigbe'nin ortasında kale ağzında boşta kalan Augusto, durumu 2-1 yapan golü attı.
TRABZONSPOR İNANILMAZ KAÇIRDI!
Trabzonspor, 63. dakikada gole çok yaklaştı. Felipe Augusto sağ kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkteki Olaigbe, boş kalmasına rağmen dar açıdan topu auta attı.
GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL
Galatasaray, 64. dakikada Yunus Akgün ile durumu 3-1'e getirdi. Rakiplerinden sıyrılan ve topla birlikte ceza sahasına giren Leroy Sane, Yunus Akgün'ü gördü. Milli futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.
MAURO ICARDI DE SAHNE ALDI
Galatasaray, 81. dakikada Mauro Icardi ile dördüncü golü buldu. Bu dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında rakibinden kurtulan ve boşta kalan Mauro Icardi, Galatasaray'ın dördüncü golünü attı.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.
19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0
45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.
45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)