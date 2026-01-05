05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
0-023'
05 Ocak
Mısır-Benin
1-190'
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü!

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara geri döndü.

calendar 05 Ocak 2026 20:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.


Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

- Eren Elmalı cezasının ardından geri döndü

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.

Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

Puan Durumu
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
