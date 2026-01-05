05 Ocak
Eren Elmalı: "Zor bir süreçten sonra duygusal oldu"

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da Eren Elmalı, cezasının ardından ilk maçına çıkmanın kendisi için çok duygusal olduğunu söyledi.

Eren Elmalı: 'Zor bir süreçten sonra duygusal oldu'
Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
 
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.
 
Maçın ardından Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.
 
45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamladıktan sonra ilk maçın çıkan Eren, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
