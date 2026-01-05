Uğurcan Çakır, 3 maç sonra kalede

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara geri döndü.
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.
