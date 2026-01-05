05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
2-033'
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Uğurcan Çakır, 3 maç sonra kalede

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan Uğurcan Çakır, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara geri döndü.

calendar 05 Ocak 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır, 3 maç sonra kalede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara geri döndü.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.