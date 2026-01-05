05 Ocak
Okan Buruk'tan Torreira ve Lemina açıklaması

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.
 
Maçın hemen öncesin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
 
"Tabii ki final değil, finalin havası daha farklı oluyor. Finale çıkma maçı. İki takımın da çok isteyeceğini, çok mücadele vereceğini düşünüyorum. İki takımın da kazanmak adına hamleleri olacak. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buraya geldik. Galatasaray'ın amacı kupayı kazanmaktır her zaman. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Soğukta bile bizi karşıladılar. İnşallah bu sevinci onlara yaşatırız."
 
LEMINA, TORREIRA
 
Okan Buruk: "Elimizdeki en hazır oyuncularla oynamaya çalıştık. Mario Lemina, dün katıldı ve hastalığı da vardı. Bugün de buraya geldi. Kulübede olacak. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Tek antrenman yapabildi. 
 
Lucas Torreira da izinli oyunculardan biriydi. Geldiğinden bu yana takımın en önemli parçalarından biri. Yazın ilk gelenlerden biridir her zaman. Devre arasında 2-3 gün daha izin aldı. Ailesiyle vakit geçirmek istedi. O yüzden ona da biraz fazla izin verdik ve iki antrenmana çıktı. O yüzden başlamayacak.
 
Çok kaliteli iki orta sahamız Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan var. Topun bizde kalması önemli olacak."
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
