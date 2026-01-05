Okan Buruk'tan Torreira ve Lemina açıklaması

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Maçın hemen öncesin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Tabii ki final değil, finalin havası daha farklı oluyor. Finale çıkma maçı. İki takımın da çok isteyeceğini, çok mücadele vereceğini düşünüyorum. İki takımın da kazanmak adına hamleleri olacak. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buraya geldik. Galatasaray'ın amacı kupayı kazanmaktır her zaman. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Soğukta bile bizi karşıladılar. İnşallah bu sevinci onlara yaşatırız."

LEMINA, TORREIRA

Okan Buruk: "Elimizdeki en hazır oyuncularla oynamaya çalıştık. Mario Lemina, dün katıldı ve hastalığı da vardı. Bugün de buraya geldi. Kulübede olacak. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Tek antrenman yapabildi.

Lucas Torreira da izinli oyunculardan biriydi. Geldiğinden bu yana takımın en önemli parçalarından biri. Yazın ilk gelenlerden biridir her zaman. Devre arasında 2-3 gün daha izin aldı. Ailesiyle vakit geçirmek istedi. O yüzden ona da biraz fazla izin verdik ve iki antrenmana çıktı. O yüzden başlamayacak.