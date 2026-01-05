05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
0-026'
05 Ocak
Mısır-Benin
1-1UZO
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Fatih Tekke: "Buradan başımız dik ayrılmamız gerekiyor"

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Ocak 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 20:09
Haber: Sporx.com
İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları:
 
Fatih Tekke: "Hazırlanmamız gereken şekilde hazırlandık. Zor bir maç. Taktik, formasyon, konumlanmak... Bugün konumlanmakta biraz farkımız olacak. 
 
Bizim açımızdan zor ama Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan her oyuncunun şunu biliyor olması gerekiyor; her maçı kazanmaya oynamanız gerekiyor. 
 
Maç sonunda başımız dik buradan ayrılmamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapacak Trabzonspor. Eksiklerimiz var ama onlara yapacak bir şeyimiz yok.
 
Cesurca... Cesurca, üçüncüsü de sakat oyuncu vermeden maçı bitirebilmek."
 
"Her oyuncu zor anlar olacak ama biz takım olarak... Antrenmanda tekrar ettiğimiz, çalıştığımız ve bunda ısrar etmemiz gereken şekiller var bunları deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz ama skor ne olursa olsun, oyuncular buradan başı dik ayrılmalı. Benim temennim bu."
 
"Sikan, Nwakaeme, Cihan, Salih bunların hepsi oynayabilir. Şans verebiliriz. Kim oynarsa oynasın, kaç dakika oynarsa oynasın, anlar ne olursa olsun, beraber hareket eden, başı dik, oyuncular cesur... Umarım karşılığını alırız. Kolay mı değil."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
