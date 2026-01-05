Beşiktaş'ın yeni hedefi: Quilindschy Hartman

Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ
Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen ve uzun süredir gündemde olan Jaouen Hadjam transferini rafa kaldırdı. Beşiktaş, yaşadığı sakatlığın ardından Hadjam transferinden vazgeçti.
Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçmesinin ardından sol bek transferi için listesindeki alternatif isimlere yönelmeye başladı.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF
Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman ile ilgileniyor.
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için kısa süre içerisinde Burnley'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Burnley'de bu sezon 15 maçta süre bulan Hollandalı sol bek 4 asist yaptı.
