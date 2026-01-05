05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
4-1
05 Ocak
Mısır-Benin
3-1UZS
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
2-035'
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Beşiktaş'ın yeni hedefi: Quilindschy Hartman

Beşiktaş, Burnley'den 24 yaşındaki sol bek Quilindschy Hartman'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 05 Ocak 2026 21:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni hedefi: Quilindschy Hartman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen ve uzun süredir gündemde olan Jaouen Hadjam transferini rafa kaldırdı. Beşiktaş, yaşadığı sakatlığın ardından Hadjam transferinden vazgeçti.

Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçmesinin ardından sol bek transferi için listesindeki alternatif isimlere yönelmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF


Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman ile ilgileniyor.

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için kısa süre içerisinde Burnley'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Burnley'de bu sezon 15 maçta süre bulan Hollandalı sol bek 4 asist yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.