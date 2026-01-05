05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
0-017'
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Lewandowski: "Kariyerimin bitmesinden korkmuyorum"

Barcelona'nın 37 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski, kariyerinin sona ermesinden korkmadığını ve futbol sonrası için hazırlıklara başladığını söyledi.

05 Ocak 2026 18:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lewandowski: 'Kariyerimin bitmesinden korkmuyorum'
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, kariyerinin sona ermesinden korkmadığını söyledi.

"TÜM HAYATIM DEĞİL"

Lewandowski, "Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum çünkü buna hazırlanmaya başladım. Futbol sonrası yapabileceklerime hazırlanıyorum. Futbolun hayatımın çok önemli bir parçası olduğunu biliyordum ama futbol, benim tüm hayatım değil, özellikle de şu anda." dedi.

Polonyalı golcü, "Gençken bunu düşünmüyordum çünkü tek düşünebildiğim futbol ve futboldu! Ama şimdi kariyerimin sonuna yaklaştığımı fark ediyorum. Kaç yılım kaldı bilmiyorum ama herhangi bir baskı hissetmiyorum." diye konuştu.

EMEKLİLİK SÖZLERİ


37 yaşındaki deneyimli golcü, "Bir gün vücudumu dinleyip bir şeylerin değiştiğini hissedersem, emekli olmaya hazır olacağım." dedi.

Barcelona'da bu sezon 19 maça çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
