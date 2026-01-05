Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.
Galatasaray'da daha önce birlikte çalıştığı ve şu anda tutuklu durumda bulunan Erden Timur'u geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Özbek, Trabzonspor maçının ardından bu ziyaretle ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Dursun Özbek, gelen sorunun ardından Erden Timur'a ziyaretini anlattı ve Timur'a destek verdi.
Galatasaray Başkanı Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." dedi.
