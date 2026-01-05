Stuttgart'tan Jamie Leweling için 40 milyon euro'ya ret!

Bournemouth, takımdan ayrılmaya hazırlanan Antoine Semenyo'nun yerini doldurmak için harekete geçti.



SEMENYO YERİNE O



İngiliz ekibi, Semenyo'nun yerine Stuttgart forması giyen 24 yaşındaki Jamie Leweling ile ilgileniyor.



40 MİLYON EURO'YA RET



Sky'da yer alan habere göre, Bournemouth, Leweling transferi için harekete geçti ve Stuttgart'a 40 milyon euro'luk sözlü bir teklifte bulundu.



24 yaşındaki futbolcusunu kaybetmek ve satmak istemeyen Stuttgart, Bournemouth'tan gelen bu teklifi kabul etmedi.



BU SEZON PERFORMANSI



Stuttgart forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Leweling, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.



