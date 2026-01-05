05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Stuttgart'tan Jamie Leweling için 40 milyon euro'ya ret!

Bournemouth, Stuttgart forması giyen Jamie Leweling için 40 milyon euro'luk sözlü bir teklifte bulundu. Stuttgart, 24 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklifi kabul etmedi.

calendar 05 Ocak 2026 17:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth, takımdan ayrılmaya hazırlanan Antoine Semenyo'nun yerini doldurmak için harekete geçti.

SEMENYO YERİNE O

İngiliz ekibi, Semenyo'nun yerine Stuttgart forması giyen 24 yaşındaki Jamie Leweling ile ilgileniyor.

40 MİLYON EURO'YA RET

Sky'da yer alan habere göre, Bournemouth, Leweling transferi için harekete geçti ve Stuttgart'a 40 milyon euro'luk sözlü bir teklifte bulundu.

24 yaşındaki futbolcusunu kaybetmek ve satmak istemeyen Stuttgart, Bournemouth'tan gelen bu teklifi kabul etmedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Leweling, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
