05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
0-024'
05 Ocak
Mısır-Benin
1-190'
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçti! Piton'da sona doğru...

Beşiktaş, bonservisi Young Boys'ta olan Jaouen Hadjam'dan vazgeçti. Lucas Piton transferinde sona gelindi.

calendar 05 Ocak 2026 19:57
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçti! Piton'da sona doğru...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sol bek transferi için listesinde yer alan Jaouen Hadjam için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cezayir Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki Jaouen Hadjam'ın sakatlığı neeniyle Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Sercan Dikme'nin haberine göre bu sakatlık sonrası bonservisi Young Boys'ta olan Jaouen Hadjam'ı transfer listesinden çıkardı.


LİSTEDEKİ İLK İSİM PITON

Beşiktaş'ta sol bek transferinde ilk aday artık Lucas Piton oldu. Vasco de Gama'nın 25 yaşındaki sol bekinin transferinde son noktaya gelindiği öğrenildi. Anlaşmanın 7 milyon avro civarında tamamlanması bekleniyor.

Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Sergen Yalçın'ın çok istediği başarılı oyuncu Antalya'daki kampa yetişecek.



PERFORMANSI

Özellikle hücuma verdiği katkıyla öne çıkan başarılı oyuncu bu sezon 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.