Beşiktaş'ın sol bek transferi için listesinde yer alan Jaouen Hadjam için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Cezayir Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki Jaouen Hadjam'ın sakatlığı neeniyle Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş, Sercan Dikme'nin haberine göre bu sakatlık sonrası bonservisi Young Boys'ta olan Jaouen Hadjam'ı transfer listesinden çıkardı.
LİSTEDEKİ İLK İSİM PITON
Beşiktaş'ta sol bek transferinde ilk aday artık Lucas Piton oldu. Vasco de Gama'nın 25 yaşındaki sol bekinin transferinde son noktaya gelindiği öğrenildi. Anlaşmanın 7 milyon avro civarında tamamlanması bekleniyor.
Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Sergen Yalçın'ın çok istediği başarılı oyuncu Antalya'daki kampa yetişecek.
PERFORMANSI
Özellikle hücuma verdiği katkıyla öne çıkan başarılı oyuncu bu sezon 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
