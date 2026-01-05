05 Ocak
Felipe Augusto: "Risk aldık, bedelini gollerle ödedik"

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da Felipe Augusto, maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıda risk aldıklarını ve bunun sonucunda goller yediklerini söyledi.

Felipe Augusto: 'Risk aldık, bedelini gollerle ödedik'
Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.
 
Bordo-mavililerde Felipe Augusto maç sonu açıklamalarda bulundu.
 
Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Augusto, "Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın neler yapabileceğinin farkındaydık. Bizim de çok eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi. " ifadelerini kullandı.
 
İkinci yarının daha belirleyici olduğunu dile getiren Augusto, "İkinci yarı çıktık ve golü bulduk, 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik. Biz atamadık, onların atması işin rengini değiştirdi. Bu goller moral olarak bizi üzdü." dedi.
 
Aldıkları risklerden dolayı gol yediklerinin altını çizen Augusto, "Gol bulabilmek için öne çıktık, onlar da daha fazla alan buldu. Son bölümde domine ettiler ama bu gol bulma isteğimizden. İyi şeyler de yaptık, istemediğimiz şeyler de oldu." açıklamasında bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
