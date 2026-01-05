05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı!

Premier Lig lideri Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Bournemouth'u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

calendar 05 Ocak 2026 14:49
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı!
Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de ise Lens zirvede yer aldı.

- Arsenal geriye düştüğü maçta kazandı



Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda Bournemouth karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Londra ekibinin gollerini Gabriel ve Declan Rice (2) atarken, ev sahibi takımın golleri Evanilson ve Eli Junior Kroupi'den geldi.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada oyuna girdi.

Liderin en yakın takipçisi Manchester City, 1 Ocak'ta teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Hollandalı Tijjani Reijnders ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester temsilcisi, uzatma dakikalarında Enzo Fernandez'in golüne engel olamayınca lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip Aston Villa, Ollie Watkins ve John McGinn'in (2) golleriyle Nottingham Forest'ı 3-1 yendi.

Deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kalan Liverpool ve Leeds United deplasmanından aynı skorla ayrılan Manchester United, puan kayıplarına yenisini ekledi.

Ligin 20. haftasında 48 puanla lider durumdaki Arsenal'ı 42'şer puana sahip Manchester City ve Aston Villa takip ediyor.

- Barcelona galibiyet serisini 9 maça çıkardı

LaLiga lideri Barcelona, son dakikalarda Dani Olmo ve Robert Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda Espanyol'u 2-0 yendi ve üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in 4. golün pasını verdiği maçta Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Gonzalo'nun "hat-trick" yaptığı maçta Madrid ekibinin diğer gollerini Raul ve Francisco Garcia kaydetti.

Villarreal, Elche deplasmanında 3-1'lik skorla galibiyete uzanırken, Atletico Madrid ise Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

Lider Barcelona, oynadığı 19 maçın ardından 49 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde yer aldı. Maç eksiği bulunan takımlardan Villarreal 38, Atletico Madrid 37 puanla takibini sürdürdü.

- Inter, 3 golle galibiyete uzandı

Serie A lideri Inter, sahasında ağırladığı Bologna'yı Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle 3-1 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Liderin 1 puan gerisindeki Milan, Cagliari deplasmanında Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golüyle üç puana uzandı.

Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Napoli, deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika forma giydiği mücadelede Juventus ile Lecce, 1-1 berabere kalırken, Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise Atalanta'ya 1-0 mağlup oldu.

Ligde bir maçı eksik takımlardan Inter 39 puanla lider, Milan 38 puanla ikinci, Napoli ise 37 puanla üçüncü durumda.

- Lens deplasmanda rahat kazandı

Ligue 1'de 6 maçtır kazanan lider Lens, deplasmanda Toulouse'u Wesley Said, Adrien Thomasson ve Pierre-Ismaelo Ganiou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain (PSG), başkent derbisinde ağırladığı Paris FC'yi Desire Doue ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü Willem Geubbels attı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Olimpik Marsilya, 9 kişi tamamladığı maçta Nantes'a 2-0 yenilirken, kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille de sahasında Rennes'e aynı skorla mağlup oldu.

Lens'in 40 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Ligue 1'de, PSG'nin 39, Olimpik Marsilya ve Lille'in 32 puanı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
