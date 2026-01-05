Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı!

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.



Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de ise Lens zirvede yer aldı.



- Arsenal geriye düştüğü maçta kazandı

Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda Bournemouth karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Londra ekibinin gollerini Gabriel ve Declan Rice (2) atarken, ev sahibi takımın golleri Evanilson ve Eli Junior Kroupi'den geldi.Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada oyuna girdi.Liderin en yakın takipçisi Manchester City, 1 Ocak'ta teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea ile sahasında 1-1 berabere kaldı.Hollandalı Tijjani Reijnders ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester temsilcisi, uzatma dakikalarında Enzo Fernandez'in golüne engel olamayınca lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip Aston Villa, Ollie Watkins ve John McGinn'in (2) golleriyle Nottingham Forest'ı 3-1 yendi.Deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kalan Liverpool ve Leeds United deplasmanından aynı skorla ayrılan Manchester United, puan kayıplarına yenisini ekledi.Ligin 20. haftasında 48 puanla lider durumdaki Arsenal'ı 42'şer puana sahip Manchester City ve Aston Villa takip ediyor.LaLiga lideri Barcelona, son dakikalarda Dani Olmo ve Robert Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda Espanyol'u 2-0 yendi ve üst üste 9. galibiyetini elde etti.Milli futbolcu Arda Güler'in 4. golün pasını verdiği maçta Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Gonzalo'nun "hat-trick" yaptığı maçta Madrid ekibinin diğer gollerini Raul ve Francisco Garcia kaydetti.Villarreal, Elche deplasmanında 3-1'lik skorla galibiyete uzanırken, Atletico Madrid ise Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.Lider Barcelona, oynadığı 19 maçın ardından 49 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde yer aldı. Maç eksiği bulunan takımlardan Villarreal 38, Atletico Madrid 37 puanla takibini sürdürdü.Serie A lideri Inter, sahasında ağırladığı Bologna'yı Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle 3-1 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.Liderin 1 puan gerisindeki Milan, Cagliari deplasmanında Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golüyle üç puana uzandı.Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Napoli, deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika forma giydiği mücadelede Juventus ile Lecce, 1-1 berabere kalırken, Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise Atalanta'ya 1-0 mağlup oldu.Ligde bir maçı eksik takımlardan Inter 39 puanla lider, Milan 38 puanla ikinci, Napoli ise 37 puanla üçüncü durumda.Ligue 1'de 6 maçtır kazanan lider Lens, deplasmanda Toulouse'u Wesley Said, Adrien Thomasson ve Pierre-Ismaelo Ganiou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.Paris Saint-Germain (PSG), başkent derbisinde ağırladığı Paris FC'yi Desire Doue ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü Willem Geubbels attı.Zirve mücadelesi veren takımlardan Olimpik Marsilya, 9 kişi tamamladığı maçta Nantes'a 2-0 yenilirken, kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille de sahasında Rennes'e aynı skorla mağlup oldu.Lens'in 40 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Ligue 1'de, PSG'nin 39, Olimpik Marsilya ve Lille'in 32 puanı bulunuyor.