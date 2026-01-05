05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

West Ham'dan 30 milyon Euro'luk transfer

West Ham United, Lazio'nun golcüsü Taty Castellanos'u 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna kattı.

calendar 05 Ocak 2026 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
West Ham United, Lazio'nun Arjantinli forveti Taty Castellanos'u kadrosuna kattı. 

İngiliz kulübü, bu transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Arjantinli golcü, West Ham ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzalaıd.

Castellanos, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 11 Serie A maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
