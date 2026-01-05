Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 10 eksik

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Anthony Musaba, kadroya dahil edilirken İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:
"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"
