Okan Buruk, iki ayrılığı açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını söyledi ve 27 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti. Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaşma sağladı.
Başarılı teknik adam, Yusuf Demir ile de ayrılık kararı aldıklarını söyledi.
Okan Buruk, "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.
