05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
0-031'

Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de!

Galatasaray, Süper Kupa'da ileri uçta Mauro Icardi'yi koz olarak sahaya sürecek ve Arjantinli yıldız, hücumda Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan destek alacak.

calendar 05 Ocak 2026 10:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de!
Galatasaray, çifte kupayla tamamladığı geçen sezonu Süper Kupa ile taçlandırmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen dışında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek.

İleri uçta görev yapacak Mauro Icardi, Süper Kupa'da Aslan'ın en önemli kozu olacak.


Arjantinli'ye hücumda Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz destek verecek.

Aldığı ceza nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalan Eren Elmalı da bugünkü maçla birlikte futbola geri dönüyor.

Cezasını tamamlayan milli oyuncuyu Okan Buruk, Kazımcan Karataş yerine Trabzonspor'a karşı ilk 11'de tercih edecek.

İKİNCİ KEZ CİHAN AYDIN

G.Saray-Trabzonspor maçını yönetecek olan Cihan Aydın, 14 Mayıs 2022'den bu yana Süper Lig'de görev alıyor. 2014'te hakemliğe başlayan 33 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, 2026 yılında FIFA kokartı da takacak. Aydın, geçen sezon yine G.Antep Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde G.Saray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.

'DAHA SÖZLEŞME KONUŞMADIK'

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Süper Kupa öncesi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi. 32 yaşındaki santrfor, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisi neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim" dedi. Bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
