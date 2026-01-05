EuroLeague'de 6. kez çift maç haftası yaşanacak!

Basketbol EuroLeague'de bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta müsabakaları yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.



Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Ocak Salı günü saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna22.30 Valencia Basket-Monaco22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd21.00 Zalgiris-Kızılyıldız22.15 Olympiakos-Bayern Münih22.30 Barcelona-Partizan22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol