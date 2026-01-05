05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
0-028'

EuroLeague'de 6. kez çift maç haftası yaşanacak!

Basketbol EuroLeague'de bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

calendar 05 Ocak 2026 11:47
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
EuroLeague'de 6. kez çift maç haftası yaşanacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol EuroLeague'de bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta müsabakaları yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Ocak Salı günü saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.

Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- 20. hafta

6 Ocak Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

7 Ocak Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)

- 21. hafta

8 Ocak Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna

22.30 Valencia Basket-Monaco

22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd

9 Ocak Cuma:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız

22.15 Olympiakos-Bayern Münih

22.30 Barcelona-Partizan

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes

22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL

3 Mart Salı:

20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.