04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-0DA
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
0-165'
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-061'
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
0-263'
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-390'
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Real Madrid, Real Betis'i gençleriyle yendi!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 yendi. Real Madrid'in gollerini Gonzalo Garcia, Raul Asencio ve Fran Garcia kaydetti.

calendar 04 Ocak 2026 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Real Betis'i gençleriyle yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20, 50 ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia kaydetti.

Konuk ekip Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Cucho Hernandez attı.


Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu ve Gonzalo Garcia'nın 82. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 45 puana yükseldi. Ligde iki maç sonra kaybeden Real Betis, 28 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Levante'yi ağırlayacak. Real Betis, Real Oviedo deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
