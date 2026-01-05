05 Ocak
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!

Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatif isim belirlendi.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!
Sözcü'nün haberine göre, 20 milyon euro teklif gelmesi durumunda Oosterwolde'nin ayrılığına izin verecek olan Fenerbahçe, Hollandalı soperin yerine Hiroki Ito'yu düşünüyor.

Sözcü'nün haberine göre, 20 milyon euro teklif gelmesi durumunda Oosterwolde'nin ayrılığına izin verecek olan Fenerbahçe, Hollandalı soperin yerine Hiroki Ito'yu düşünüyor.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU


Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Japon stoper Hiroki Ito için ilk teması kurduğu ve 28 yaşındaki savunmacının şartlarını öğrendiği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Hiroki Ito için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maçta görev alan Japon oyuncu, 1 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
