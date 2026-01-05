Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatif isim belirlendi. OOSTERWOLDE'NİN ALTERNATİFİ ITO
Sözcü'nün haberine göre, 20 milyon euro teklif gelmesi durumunda Oosterwolde'nin ayrılığına izin verecek olan Fenerbahçe, Hollandalı soperin yerine Hiroki Ito'yu düşünüyor.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Japon stoper Hiroki Ito için ilk teması kurduğu ve 28 yaşındaki savunmacının şartlarını öğrendiği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe, Hiroki Ito için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maçta görev alan Japon oyuncu, 1 asist yaptı.
Sözcü'nün haberine göre, 20 milyon euro teklif gelmesi durumunda Oosterwolde'nin ayrılığına izin verecek olan Fenerbahçe, Hollandalı soperin yerine Hiroki Ito'yu düşünüyor.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Japon stoper Hiroki Ito için ilk teması kurduğu ve 28 yaşındaki savunmacının şartlarını öğrendiği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe, Hiroki Ito için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maçta görev alan Japon oyuncu, 1 asist yaptı.