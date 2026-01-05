Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!

Fenerbahçe 'de Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatif isim belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre,

20 milyon euro teklif gelmesi durumunda Oosterwolde'nin ayrılığına izin verecek olan Fenerbahçe, Hollandalı soperin yerinedüşünüyor.Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Japon stoper Hiroki Ito için ilk teması kurduğu ve 28 yaşındaki savunmacının şartlarını öğrendiği ifade edildi.Fenerbahçe, Hiroki Ito için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maçta görev alan Japon oyuncu, 1 asist yaptı.