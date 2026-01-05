Houston Rockets, Marc Stein'in The Stein Line'daki haberine göre Fred VanVleet'in 2025-26 sezonunun tamamını kaçıracağını kesin olarak söylemiş değil.



VanVleet, 25 Eylül'de ön çapraz bağını (ACL) yırtmış ve ameliyat olmuştu.



Tecrübeli guardın, rehabilitasyon sürecini tamamlaması hâlinde sezonun son bölümünde sahalara dönmeyi hedeflediği bildiriliyor.



Rockets, VanVleet için 12.5 milyon dolarlık "Disabled Player Exception" hakkı elde etti.



VanVleet, geçtiğimiz sezon maç başına 14.1 sayı ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



