Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun ikinci yarısındaki "en büyük hedeflerinin oyunu geliştirerek alt sıralardan yukarıya çıkmak" olduğunu söyledi.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın teknik direktörü Uçar, AA muhabirine, ligin ilk yarısında belirledikleri hedeflerin gerisinde kaldıklarını dile getirdi.



Uçar, ilk yarının son 3 maçında daha fazla puan alabilecekleri oyun sergilediklerine dikkati çekerek "İkinci yarıdaki en büyük hedefimiz hem oyunumuzu geliştirmek hem de puan anlamında alt sıralardan yukarıya çıkabilmek. Puan anlamında da istediğimiz en iyi yerde bitirmek olacak. Şu an itibarıyla birinci hedefimiz o." diye konuştu.

Uçar, 3 gün Rize'de kamp yaptıktan sonra Antalya'da hazırlakara devam ettirdikleri, deplasmanda Erzurumspor FK ile 14 Ocak'ta oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı için bu kente gidecekleri bilgilerini verdi.Kampın genel olarak iyi geçtiğini anlatan Uçar,değerlendirmesini yaptı.Oyuncuları Vaclav Jurecka'nın ailevi sorunlardan dolayı takımdan ayrıldığını aktaran Uçar, bu nedenle ofansif orta saha oyuncusu arayışında olduklarını söyledi.Uçar, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan sezon başında kiraladıkları İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi'nin de takımı tarafından geri çağrılma durumunun olduğunu, Rak-Sakyi'nin ayrılması halinde sağ kanada da transfer yapabileceklerini ifade etti.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup ettiklerini hatırlatan Uçar,diye konuştu.Ligin ikinci yarısına deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacaklarını dile getiren Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada topladığı 18 puanla 12 sırada yer aldı.