05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması!

Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Jesurun Rak-Sakyi'nin, Crystal Palace tarafından geri çağrılma ihtimali gündeme geldi.

calendar 05 Ocak 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun ikinci yarısındaki "en büyük hedeflerinin oyunu geliştirerek alt sıralardan yukarıya çıkmak" olduğunu söyledi. 

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın teknik direktörü Uçar, AA muhabirine, ligin ilk yarısında belirledikleri hedeflerin gerisinde kaldıklarını dile getirdi.

Uçar, ilk yarının son 3 maçında daha fazla puan alabilecekleri oyun sergilediklerine dikkati çekerek "İkinci yarıdaki en büyük hedefimiz hem oyunumuzu geliştirmek hem de puan anlamında alt sıralardan yukarıya çıkabilmek. Puan anlamında da istediğimiz en iyi yerde bitirmek olacak. Şu an itibarıyla birinci hedefimiz o." diye konuştu.



Uçar, 3 gün Rize'de kamp yaptıktan sonra Antalya'da hazırlakara devam ettirdikleri, deplasmanda Erzurumspor FK ile 14 Ocak'ta oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı için bu kente gidecekleri bilgilerini verdi.

Kampın genel olarak iyi geçtiğini anlatan Uçar, "Çocuklar özverili şekilde onlardan istediklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kampı iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapan Rizespor'u seyrettirebilmek en büyük arzumuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Jesurun Rak-Sakyi'nin Crystal Palace'a dönme ihtimali var

Oyuncuları Vaclav Jurecka'nın ailevi sorunlardan dolayı takımdan ayrıldığını aktaran Uçar, bu nedenle ofansif orta saha oyuncusu arayışında olduklarını söyledi.

Uçar, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan sezon başında kiraladıkları İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi'nin de takımı tarafından geri çağrılma durumunun olduğunu, Rak-Sakyi'nin ayrılması halinde sağ kanada da transfer yapabileceklerini ifade etti. 

- "Zor gruptan çıkmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup ettiklerini hatırlatan Uçar, "Öncelikli olarak bu zor gruptan çıkmak istiyoruz. Çıktıktan sonra önümüzde üç maç kalıyor. Bakalım bu yarı finalse yarı final, finalse final. Oyuncularım da ben de ekibim de hatta camiamız da Türkiye Kupası'na çok ehemmiyet veriyor. Senelerdir ulaşılamayan bir hedefe bu sene itibarıyla ulaşmak en büyük arzumuz olacak." diye konuştu.

- "Kazanmak için oynayacağız"

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacaklarını dile getiren Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göztepe inanılmaz iyi sonuçlar alıyor. İnanılmaz iyi oyunlar oynuyor. Ligin en az gol yiyen takımı. En sert savunma yapan takımı. Belki fiziksel anlamda ligin en iyi değerlerine sahip takımı. Göztepe deplasmanları her zaman zor ama biz de genel anlamda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Her maç olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Önce Erzurum maçı, sonrasında Göztepe maçına aynı şekilde hazırlanıp hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz."

Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada topladığı 18 puanla 12 sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.