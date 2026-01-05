05 Ocak
Kocaelispor'dan TFF çıkarması!

Kocaelispor, ara transferde hamle yapabilmek için harcama limitinin artırılması adına Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

calendar 05 Ocak 2026 13:43
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'dan TFF çıkarması!
Ara transfer dönemine iddialı girmek isteyen Kocaelispor'da yönetim, harcama limiti engelini aşmak adına harekete geçti.

Başkan Recep Durul'un kısa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmede kulübün mevcut harcama limitinin artırılması talebinin gündeme gelmesi planlanıyor.

ALTERNATİF FORMÜLLER MASADA

Yönetim yalnızca limit artışına odaklanmış değil. Takımdan ayrılması muhtemel bir futbolcuyla yapılacak ödeme indirimi ya da feragat sayesinde bütçede alan açılması da değerlendirilen seçenekler arasında.

Kocaelispor, bu yöntemlerden birini hayata geçirerek devre arasında en az bir yeni ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. (Özgür Kocaeli)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
