Kocaelispor'dan TFF çıkarması!

Ara transfer dönemine iddialı girmek isteyen Kocaelispor'da yönetim, harcama limiti engelini aşmak adına harekete geçti.



Başkan Recep Durul'un kısa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmede kulübün mevcut harcama limitinin artırılması talebinin gündeme gelmesi planlanıyor.



ALTERNATİF FORMÜLLER MASADA



Yönetim yalnızca limit artışına odaklanmış değil. Takımdan ayrılması muhtemel bir futbolcuyla yapılacak ödeme indirimi ya da feragat sayesinde bütçede alan açılması da değerlendirilen seçenekler arasında.



Kocaelispor, bu yöntemlerden birini hayata geçirerek devre arasında en az bir yeni ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. (Özgür Kocaeli)